Federação Portuguesa de Futebol oficializa saída de Roberto Martínez

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) oficializou hoje a saída do selecionador Roberto Martínez, no dia da chegada a Lisboa e após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial2026.

“A Federação Portuguesa de Futebol informa que terminou esta quarta-feira, oficialmente, a ligação contratual com o selecionador nacional, Roberto Martínez, e respetiva equipa técnica”, indicou a FPF num curto comunicado.

O organismo do futebol português agradeceu ainda ao treinador espanhol pelo profissionalismo e dedicação ao longo de três anos e meio, lembrando a conquista da Liga das Nações no último ano.

À semelhança do que disse o presidente da FPF à chegada ao aeroporto em Lisboa, a Federação refere que já se encontra a trabalhar na escolha do sucessor de Martínez e depois de Pedro Proença ter prometido “novidades” até final da semana.

Portugal despediu-se na segunda-feira do campeonato do mundo, após perder com a Espanha por 1-0, em mais um jogo dececionante, em linha com toda a campanha da seleção das ‘quinas’ na competição, muito aquém das expectativas.

Na fase de grupos, a equipa apenas venceu o Uzbequistão (5-0) e empatou com República Democrática do Congo (1-1) e Colômbia (0-0), na fase de grupos, enquanto nos 16 avos de final eliminou a Croácia (2-1), sendo eliminada nos ‘oitavos’ frente à Espanha (1-0).