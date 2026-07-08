DesportoModalidades

Interdistrital de natação estreia modelo olímpico

08 de julho de 2026 às 10 h19
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Competição de quatro dias introduz eliminatórias e finais ao estilo das grandes competições mundiais

O Complexo de Piscinas de Coimbra será, entre amanhã e domingo, a “capital” da natação em Portugal. A edição de 2026 do Campeonato Interdistrital de Juvenis, Juniores, Seniores e Absolutos de Piscina Longa de Verão, organizada pela Associação de Natação de Coimbra (ANC) em parceria com as congéneres do Centro Norte de Portugal e de Leiria e apoio da Câmara Municipal de Coimbra, marca uma mudança no calendário competitivo ao adotar, pela primeira vez, o modelo olímpico de eliminatórias e finais.

A reorganização do formato competitivo marca uma nova era. O campeonato abandona o modelo tradicional e passa a desenrolar-se em quatro jornadas consecutivas, replicando a dinâmica das grandes competições internacionais.

Em comunicado a ANC sublinha que esta alteração “ao replicar o formato das provas de topo, a organização visa preparar melhor os nadadores para as exigências físicas e psicológicas de nadar em duplicado no mesmo dia”, aproximando o ambiente competitivo das exigências dos principais palcos europeus e mundiais.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de julho

Centro histórico de Coimbra regressa à época medieval entre 17 e 19 de julho (com vídeo)
08 de julho

Federação Portuguesa de Futebol oficializa saída de Roberto Martínez
08 de julho

Antigo edifício do ITAP já foi demolido
08 de julho

Requalificação do Colégio das Artes custa mais de 14 milhões de euros

Desporto

Federação Portuguesa de Futebol oficializa saída de Roberto Martínez

Interdistrital de natação estreia modelo olímpico

Briosa com (mais) dois reforços no arranque

Modalidades

Interdistrital de natação estreia modelo olímpico

Mira garante Mundial de Aquabike para 2028

Coimbra com quatro campeões de atletismo de sub-18