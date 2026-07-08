Interdistrital de natação estreia modelo olímpico

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Competição de quatro dias introduz eliminatórias e finais ao estilo das grandes competições mundiais

O Complexo de Piscinas de Coimbra será, entre amanhã e domingo, a “capital” da natação em Portugal. A edição de 2026 do Campeonato Interdistrital de Juvenis, Juniores, Seniores e Absolutos de Piscina Longa de Verão, organizada pela Associação de Natação de Coimbra (ANC) em parceria com as congéneres do Centro Norte de Portugal e de Leiria e apoio da Câmara Municipal de Coimbra, marca uma mudança no calendário competitivo ao adotar, pela primeira vez, o modelo olímpico de eliminatórias e finais.

A reorganização do formato competitivo marca uma nova era. O campeonato abandona o modelo tradicional e passa a desenrolar-se em quatro jornadas consecutivas, replicando a dinâmica das grandes competições internacionais.

Em comunicado a ANC sublinha que esta alteração “ao replicar o formato das provas de topo, a organização visa preparar melhor os nadadores para as exigências físicas e psicológicas de nadar em duplicado no mesmo dia”, aproximando o ambiente competitivo das exigências dos principais palcos europeus e mundiais.

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