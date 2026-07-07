Eliminados com golo nos descontos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Portugal foi ontem eliminado do Mundial 2026 depois de perder de forma dura com a Espanha por 1-0 em jogo dos oitavos de final. Golo aconteceu nos descontos quando a Seleção Nacional já apontava baterias para o prolongamento.

Em relação ao último onze inicial que derrotou a Croácia (2-1) nos 16 avos de final, Roberto Martínez promoveu apenas uma alteração. João Félix regressou à titularidade, em detrimento de Rafael Leão, que por justificação do técnico seria um trunfo para a 2.ª metade

Jogo interior da Espanha

O desafio começou algo anárquico com muitas perdas de bola de ambas as equipas. Ainda assim, os espanhóis estavam melhor com o jogo entre linhas de Pedri e Olmo e fazerem muita mossa à defensiva portuguesa.

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