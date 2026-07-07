Figueira da Foz

Feira de roupa usada e artesanato em Buarcos

07 de julho de 2026 às 11 h00
Luciana Maia, promotora do Reloop Market | Foto DB Arquivo
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A Reloop Market está de volta, depois de três edições em 2025. A quarta edição da feira de roupa em segunda mão e artesanato realiza-se este sábado, entre as 09H00 e as 20H00, no jardim Fernando Traqueia, em Buarcos.

Estão confirmadas largas dezenas de vendedores, oriundos de várias localidades da Região Centro, incluindo o concelho da Figueira da Foz.

Trata-se de “um espaço pensado para reunir expositores de roupa em segunda mão, artesãos, criadores e todos aqueles que acreditam que é possível consumir de forma mais sustentável sem abdicar da qualidade, da criatividade e do estilo”, frisa nota da organização.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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