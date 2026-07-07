Metrobus reforçado durante os dias das procissões da Rainha Santa

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A operação do metrobus vai ser reforçada nos dias das procissões da Rainha Santa Isabel, a 9 e 12 de julho, revelou hoje a Metro Mondego em comunicado enviado aos órgãos de comunicação social. Durante a passagem dos cortejos, a circulação será temporariamente suspensa no troço urbano, por razões de segurança.

Na quinta-feira, dia da primeira procissão, o metrobus será reforçado no troço urbano, entre as 19H00 e as 19H30, com uma frequência de cinco minutos em ambos os sentidos. Após a procissão, a operação será reforçada, entre as 00H00 e as 01H30, com uma frequência de 7,5 minutos em cada sentido.

Já no domingo, dia 12 de julho, o metrobus vai aumentar a sua frequência para 7,5 minutos em ambos os sentidos, entre as 14H30 e as 16H30, no troço urbano. Entre as 20H00 e as 22H00, o serviço voltará a ser reforçado, mantendo uma frequência de 7,5 minutos em ambos os sentidos.

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