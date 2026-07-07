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Briosa com (mais) dois reforços no arranque
Foto: Académica/OAF
A Académica deu ontem início à pré-temporada e António Barbosa viu duas caras novas confirmadas para reforçar o ataque.
O senegalês Alioune Mané chega do Deportivo B e o português Martim Tavares do Racing de Ferrol, ambos da Primera División espanhola, o equivalente à Liga 3 do país vizinho.
Martim Tavares mostrou-se “muito feliz por representar este grande clube, esta cidade, e os adeptos que vivem diariamente este clube”.
“Espero ser mais um a ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Estou muito feliz por pertencer à Académica”, acrescentou.
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