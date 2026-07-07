AcadémicaDesporto

Briosa com (mais) dois reforços no arranque

07 de julho de 2026 às 11 h56
Foto: Académica/OAF
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Académica deu ontem início à pré-temporada e António Barbosa viu duas caras novas confirmadas para reforçar o ataque.

O senegalês Alioune Mané chega do Deportivo B e o português Martim Tavares do Racing de Ferrol, ambos da Primera División espanhola, o equivalente à Liga 3 do país vizinho.

Martim Tavares mostrou-se “muito feliz por representar este grande clube, esta cidade, e os adeptos que vivem diariamente este clube”.

“Espero ser mais um a ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Estou muito feliz por pertencer à Académica”, acrescentou.

| Mais informação na edição de hoje  do DIÁRIO AS BEIRAS

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