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Alioune Mané reforça setor ofensivo da Académica

06 de julho de 2026 às 16 h29
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
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O avançado senegalês Alioune Mané é o quarto reforço anunciado pela Académica para a época 2026/2027. O atleta de 23 anos assina contrato válido até 2028.

Em comunicado, a Briosa refere que “natural do Senegal, Alioune Mané chega a Coimbra depois de uma temporada ao serviço do Deportivo da Corunha B, onde participou em 27 partidas oficiais e apontou três golos, evidenciando as suas qualidades ofensivas, capacidade física e versatilidade no último terço do terreno”.

“Com apenas 23 anos, o novo reforço academista apresenta ainda uma margem de progressão significativa, integrando-se no projeto desportivo da Académica com ambição e vontade de crescer de negro vestido”, acrescenta a Académica.

A terminar, a Académica “dá as boas-vindas a Alioune Mané e deseja-lhe os maiores sucessos pessoais e desportivos ao serviço da Briosa”.

Citado pelo clube nas redes sociais, o avançado senegalês afirma “que se trata de um prazer jogar num clube como a Académica, que é um histórico de Portugal. Estou muito ansioso por começar. Espero fazer uma boa temporada e vamos juntos, trabalhar juntos”.

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