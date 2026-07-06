Alioune Mané reforça setor ofensivo da Académica

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O avançado senegalês Alioune Mané é o quarto reforço anunciado pela Académica para a época 2026/2027. O atleta de 23 anos assina contrato válido até 2028.

Em comunicado, a Briosa refere que “natural do Senegal, Alioune Mané chega a Coimbra depois de uma temporada ao serviço do Deportivo da Corunha B, onde participou em 27 partidas oficiais e apontou três golos, evidenciando as suas qualidades ofensivas, capacidade física e versatilidade no último terço do terreno”.

“Com apenas 23 anos, o novo reforço academista apresenta ainda uma margem de progressão significativa, integrando-se no projeto desportivo da Académica com ambição e vontade de crescer de negro vestido”, acrescenta a Académica.

A terminar, a Académica “dá as boas-vindas a Alioune Mané e deseja-lhe os maiores sucessos pessoais e desportivos ao serviço da Briosa”.

Citado pelo clube nas redes sociais, o avançado senegalês afirma “que se trata de um prazer jogar num clube como a Académica, que é um histórico de Portugal. Estou muito ansioso por começar. Espero fazer uma boa temporada e vamos juntos, trabalhar juntos”.