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Miguel Rebelo assina pela Académica até 2028

04 de julho de 2026 às 12 h50
Miguel Rebelo ao serviço no Caldas na Liga 3 | Fotografia: Caldas Sport Clube
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O médio de 22 anos, Miguel Rebelo, ex-Moreirense, mas que na última época esteve emprestado ao Varzim, assinou pela Académica/OAF até 2028, confirmou o emblema conimbricense através das redes sociais.

Na última temporada, nos poveiros, realizou 25 jogos, apontou 5 golos e assistiu em duas ocasiões.

Citado pela Briosa, o reforço da Briosa refere que “é um prazer enorme representar a Académica”. “Um clube histórico, um clube enorme com uma massa associativa incrível”, lê-se.

O jogador promete “trabalho e dedicação”. “Que consigamos levar a Académica ao lugar onde merece estar”, refere.

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