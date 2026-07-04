Motonáutica: Mira recebe Europeu de Aquabike

Mira recebe a primeira etapa do Campeonato da Europa de Aquabike 2026. Na Barrinha da Praia vai competir, neste fim de semana, um número recorde de atletas, oriundos de toda a Europa. Para o Município de Mira, esta é a prova em que o concelho se afirma como uma “referência internacional na organização de grandes eventos desportivos”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica não regateia elogios à organização, em Mira, desde a qualidade da pista, na barrinha, ao “extraordinário empenho e envolvimento” do município e da população de Mira. “O que já foi possível ver dá para aferir de quão prestigiante é para o concelho ver todo o setor da hotelaria e restauração absolutamente lotado”, sublinha Paulo Ferreira.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, acentuou a importância de ter, nesta prova, um recorde de participantes, o que atesta a capacidade organizativa e de atratividade do concelho – que já merece ter, na barrinha, uma prova do Campeonato do Mundo de Aquabike.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS