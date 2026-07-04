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Motonáutica: Mira recebe Europeu de Aquabike

04 de julho de 2026 às 09 h30
Barrinha recebe 140 pilotos de 22 países, entre os quais oito portugueses | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
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Mira recebe a primeira etapa do Campeonato da Europa de Aquabike 2026. Na Barrinha da Praia vai competir, neste fim de semana, um número recorde de atletas, oriundos de toda a Europa. Para o Município de Mira, esta é a prova em que o concelho se afirma como uma “referência internacional na organização de grandes eventos desportivos”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica não regateia elogios à organização, em Mira, desde a qualidade da pista, na barrinha, ao “extraordinário empenho e envolvimento” do município e da população de Mira. “O que já foi possível ver dá para aferir de quão prestigiante é para o concelho ver todo o setor da hotelaria e restauração absolutamente lotado”, sublinha Paulo Ferreira.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, acentuou a importância de ter, nesta prova, um recorde de participantes, o que atesta a capacidade organizativa e de atratividade do concelho – que já merece ter, na barrinha, uma prova do Campeonato do Mundo de Aquabike.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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