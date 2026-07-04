Verão é cultura e animação

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Programação promovida pela autarquia abrange vários equipamentos municipais.

A biblioteca, o museu e o arquivo fotográfico municipais elaboraram uma programação especial para o corrente mês, com entrada grátis sujeita a inscrição, sob a designação Verão é Cultura na Figueira da Foz.

Por sua vez, o Mosteiro de Santa Maria de Seiça recebe a terceira edição do programa Notas ao Entardecer, “ciclo de concertos que cruza património, paisagem e criação musical contemporânea”, avança nota do município.

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