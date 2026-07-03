Piscina-mar poderá ser alienada

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Santana Lopes alertou que a paciência para a resolução do impasse, criado pela Cultura e Património, está a chegar ao fim.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz avançou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS que não vai esperar muito mais tempo pela resolução do impasse criado pela tutela da cultura e do património (via Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) com o indeferimento do projeto de reabilitação da piscina-mar, submetido pela Enatur, inviabilizando a exploração hoteleira.

A empresa e a autarquia assinaram em julho de 2025 um protocolo, tendo como finalidade a concessão do complexo municipal.

“O processo do [complexo da piscina-mar] está complexo. Estamos à espera. Já cá trouxe a ministra [da Cultural, Margarida Balseiro Lopes, em abril]. Tem havido diálogo com o arquiteto e com a Enatur… Estou à espera, mas não posso esperar muito mais”, adiantou Santana Lopes, que falava à margem da sessão de câmara.

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