Coimbra
Duas mulheres vítimas de roubo por esticão
Assalto aconteceu na travessa da Preguiça. PSP está a investigar | Fotografia: Arquivo
Uma delas ficou ferida e necessitou de tratamento hospitalar
Duas mulheres foram vítimas de roubo por esticão na via pública, em São Martinho do Bispo, no concelho de Coimbra.
A primeira situação foi registada anteontem e envolveu uma mulher de 56 anos, que ficou ferida e teve de receber tratamento hospitalar.
Fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que a força de segurança foi acionada às 16H36, para um roubo na travessa da Preguiça.
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