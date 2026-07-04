Coimbra

Duas mulheres vítimas de roubo por esticão

04 de julho de 2026 às 07 h45
Assalto aconteceu na travessa da Preguiça. PSP está a investigar | Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
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Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Uma delas ficou ferida e necessitou de tratamento hospitalar

Duas mulheres foram vítimas de roubo por esticão na via pública, em São Martinho do Bispo, no concelho de Coimbra.

A primeira situação foi registada anteontem e envolveu uma mulher de 56 anos, que ficou ferida e teve de receber tratamento hospitalar.

Fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que a força de segurança foi acionada às 16H36, para um roubo na travessa da Preguiça.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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