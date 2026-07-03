Figueira da Fozopiniao

A Serra da Boa Viagem devia ser tutelada pelo município?

03 de julho de 2026 às 10 h15
João Pedrosa Russo
Autor
João Pedrosa Russo
João Pedrosa Russo
Autor
João Pedrosa Russo

Ora bem, a jurisdição sobre a Serra da Boa Viagem compete ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e à Câmara Municipal da Figueira da Foz (CMFF).

Enquanto que o ICNF se responsabiliza pela preservação, limpeza, gestão do património natural e controlo da área florestal, a CMFF tem a responsabilidade do ordenamento do território, licenciamentos, infraestruturas (estradas, miradouros e circuitos de manutenção), bem como a sua dinamização turística e cultural.
Por falta de diálogo, o património da Serra da Boa Viagem encontra-se em franca degradação.

Aconselho sobre este assunto, a leitura do Relatório sobre o estado do Ordenamento do Território, datado de setembro de 2022 da responsabilidade do Departamento de Planeamento e Urbanismo da autarquia figueirense.

O património ambiental da Serra da Boa Viagem é deslumbrante, graças à beleza das suas arribas junto ao Cabo Mondego, ao Miradouro junto ao Farol Velho de onde se avista o cenário maravilhoso da enseada de Buarcos e da Figueira da Foz e da costa sul do concelho, o Miradouro da Bandeira de onde se avista uma paisagem única da costa norte, sem falar do património geológico e cultural e das pegadas de dinossauros e das mamoas.

Não creio que o ICNF prescinda das suas prerrogativas legais, mas importa que o ICNF e a CMFF dialoguem com vista a uma melhor coordenação na gestão daquele território, pois esta pode e deve ser partilhada pelas duas entidades, com benefício para todos, em especial do turismo, da cultura e do lazer.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de julho

“Estou a notar que a juventude universitária está a aderir muito à fé”
03 de julho

Cabo Verde: Tubarões Azuis querem surpreender campeã mundial Argentina
03 de julho

Cinema, teatro-circo e clown regressam às aldeias de Penela com o cunho da Companhia da Chanca
03 de julho

ULS reforça prevenção contra bactéria multirresistente

Figueira da Foz

A Serra da Boa Viagem devia ser tutelada pelo município?

Piscina-mar poderá ser alienada

Quatro homens detidos em Coimbra e na Figueira da Foz

opiniao

A Serra da Boa Viagem devia ser tutelada pelo município?

Incerteza faz parte da vida

Vai dar Portugal