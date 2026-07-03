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Quatro homens detidos em Coimbra e na Figueira da Foz

03 de julho de 2026 às 07 h45
Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
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Três conduziam sem carta. A outra detenção, envolveu um jovem de 19 anos, que estava na posse de haxixe

A PSP deteve anteontem quatro homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 47 anos, suspeitos de “condução sem habilitação legal e tráfico de estupefacientes”, anunciou a força de segurança.
Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a polícia explica que, em Coimbra, foram efetuadas três detenções, “todas por condução sem habilitação legal, durante ações de prevenção e fiscalização rodoviária realizadas em diferentes zonas da cidade”. Os detidos têm 20, 35 e 47 anos, precisa o documento policial

Jovem de 19 anos detido na Figueira da Foz

Já a detenção por suspeita de tráfico de estupefacientes foi efetuada na cidade da Figueira da Foz e envolveu um jovem, de 19 anos, que foi detido por volta das 21H30, na avenida Foz do Mondego.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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