Coimbra Supernova estabelece estratégia comum para o desenvolvimento do cluster espacial

A Coimbra Supernova, aliança que reúne o Município de Coimbra, a Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes, o iParque, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, o Município da Pampilhosa da Serra, a Active Space Technologies, a Critical Software, a Neuraspace, a Open Cosmos e a Spotlite, foi apresentada no passado dia 29. A aliança estabelece uma estratégia comum para o desenvolvimento do cluster espacial da Região de Coimbra e tem como principal meta duplicar a sua dimensão até 2030. A sessão decorreu no Convento São Francisco, em Coimbra.

Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira