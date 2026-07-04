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Coimbra Supernova estabelece estratégia comum para o desenvolvimento do cluster espacial

04 de julho de 2026 às 11 h00
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
José Armando Torres
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José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

A Coimbra Supernova, aliança que reúne o Município de Coimbra, a Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes, o iParque, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, o Município da Pampilhosa da Serra, a Active Space Technologies, a Critical Software, a Neuraspace, a Open Cosmos e a Spotlite, foi apresentada no passado dia 29. A aliança estabelece uma estratégia comum para o desenvolvimento do cluster espacial da Região de Coimbra e tem como principal meta duplicar a sua dimensão até 2030. A sessão decorreu no Convento São Francisco, em Coimbra.

Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira

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