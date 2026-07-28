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Ministro da Presidência inaugurou Festas de São Tomé’26 em Mira

28 de julho de 2026 às 11 h26
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
José Armando Torres
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José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

As Festas de São Tomé voltaram a confirmar um evento que une o concelho em torno das suas tradições, cultura e convívio. A inauguração oficial do certame decorreu no passado dia 22, presidida pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, marcando o arranque de cinco dias de celebração. “As Festas de São Tomé são, acima de tudo, um momento de encontro entre gerações, de valorização do movimento associativo, de promoção dos nossos produtores e comerciantes e de celebração da identidade de todo o concelho”, escreveu a autarquia na rede social Facebook.

Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira

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