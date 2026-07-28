Região Metropolitana de Coimbra

Projetos para combater espécies invasoras nos rios Alva e Mondego apresentados amanhã

28 de julho de 2026 às 11 h20
Espécie exótica invasora “Ludwigia Grandiflora” no rio Alva | Arquivo Região Metropolotina de Coimbra-CIM
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM) apresenta amanhã, a partir das 15H00, no Parque Verde do Mondego (junto ao espaço Ler ao Cubo), em Coimbra, dois projetos que pretendem mitigar os efeitos de duas espécies invasoras nos ecossistemas da região, em particular nos rios Alva e Mondego.

Os projetos “AlternaOut” e “LudBye”, ambos dinamizados pela RM Coimbra-CIM, foram, anunciou a entidade, “aprovados no âmbito do European Invasive Alien Species Rapid-Response Fund”, fundo que está integrado no programa “Save Our Species” da IUCN (International Union for Conservation of Nature).

O “AlternaOut” vai atuar no rio Mondego, com especial incidência “na zona do Parque Verde, para controlar a propagação da erva-de-jacaré – Alternanthera philoxeroides”, adianta a RM Coimbra-CIM. Já o “LudBye” irá promover a intervenção no rio Alva, procurando, assegura a mesma fonte, “monitorizar e controlar as espécies invasoras Ludwigia grandiflora e Ludwigia peploides”.

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