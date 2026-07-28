Metrobus em testes nos troços Portagem/Coimbra B e Beira-Rio/Praça da República

Arrancaram ontem os ensaios dinâmicos com veículos metrobus em novos troços urbanos de Coimbra. Os testes estão a ser realizados entre as estações da Portagem e Coimbra B, e entre a Beira-Rio (Estação Aeminium) e a Praça da República (ida e volta). No sentido descendente, o metrobus não circula em faixa dedicada (que está reservada ao sentido ascendente), único troço de todo o sistema em que esta situação acontece.

Durante esses ensaios, estão a ser, “progressivamente, removidas a generalidade das vedações de obra e dos elementos segregadores do canal do metrobus”, refere a Metro Mondego. Após o período de testes, a circulação regular dos veículos metrobus passará a ser uma constante nestas zonas da cidade, numa ação que irá dar uma nova configuração urbana, bem como uma nova realidade rodoviária e pedonal na cidade, reforçando a necessidade de cumprimento rigoroso das regras de segurança, tanto por peões como por condutores.

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