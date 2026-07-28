Fado coloca pai e filha em nova fase do The Voice Gerações

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Mikael e Matilde Lopes, uma dupla de pai e filha, natural de Vinha da Rainha, no concelho de Soure, esteve em destaque, no domingo, ao participar no concurso de talentos da RTP The Voice Gerações.

Na prova cega, interpretaram o tema “Andorinhas”, de Ana Moura, garantindo a presença na próxima fase na equipa do mentor Anselmo Ralph – o único a virar a cadeira. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Mikael conta que “foi a Matilde que me desafiou. Participar no The Voice era um sonho que ela já tinha há algum tempo e como pai, dificilmente lhe conseguiria dizer que não”.

Sobre o momento de pisar o palco, revela que “foi muito mais que um programa de televisão, foi uma experiência repleta de emoções, cumplicidade e memórias que levaremos para a vida”.

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