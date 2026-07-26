Fogo em área florestal combatido por 12 meios aéreos

Doze meios aéreos e 241 operacionais estavam hoje, às 20:00, a combater um incêndio florestal em Samuel, Soure, no distrito de Coimbra, adiantou fonte da Proteção Civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra disse que não há povoações em risco e que o incêndio tem uma frente ativa.

O fogo está a ser combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro, acrescentou.

No terreno, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão também 62 viaturas.

Antes, pelas 18:40, este incêndio mobilizava nove meios aéreos e 154 operacionais, apoiados por 35 viaturas.