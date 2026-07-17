GNR apreende armas e ouro em Soure

O Comando Territorial de Coimbra da Guarda Nacional Republicana (GNR) recuperou diversos artigos em ouro e constitui duas pessoas arguidas, um homem e uma mulher, de 38 e 25 anos respetivamente, pelo crime de furto qualificado, em Soure.

“No âmbito de uma investigação pelos crimes de furto qualificado, que decorria há cerca de dois meses, os militares da Guarda realizaram diversas diligências que permitiram identificar os autores do furto, culminando com o cumprimento de quatro buscas domiciliárias e uma busca não domiciliária”, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, adiantou a GNR.

Foram apreendidos 72 artigos de metais preciosos (ouro e prata), duas armas de fogo e uma lanterna frontal.