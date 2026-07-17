Coimbra

Obras condicionam trânsito na Ponte Açude de 20 de julho a 2 de agosto

17 de julho de 2026 às 18 h39
Fotografia: Arquivo
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
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A circulação rodoviária na Ponte Açude, em Coimbra, vai estar condicionada entre os dias 20 de julho e 2 de agosto, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP), todos os dias, no horário das 09H30 às 18H30.

Em comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a IP refere que, “para realizar trabalhos de conservação das juntas de dilatação na Ponte Açude, integrada no IC2, será necessário proceder ao condicionamento da circulação rodoviária, através da supressão temporária de vias”.

A IP explica que esse condicionamento “será feito em três faseamentos: de 20 a 24 de julho, haverá supressão de vias no sentido Sul-Norte. De seguida, de 27 a 30 de julho, serão suprimidas as vias no sentido Norte-Sul”.

Por fim, refere o documento, “nos dias 1 e 2 de agosto, haverá supressão da via da direita no início da Ponte Açude, no sentido Sul–Norte”.

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