Escolas receberam provas até às 19H30, mas haverá exames sem nota

As escolas deverão receber os exames nacionais do ensino secundário até às 19:30, mas haverá exames sem nota devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames, informou hoje o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

Numa informação oficial relativa ao processo de classificação dos exames do ensino secundário, a que a Lusa teve acesso, o EduQA explicou que as escolas deverão receber “oportunamente mais orientações” sobre as provas por concluir, que estarão sinalizadas nas pautas com “suspenso”.

Segundo a entidade responsável pelos exames nacionais, entre as 290 mil provas, que correspondem a cerca de dois milhões de itens digitalizados, verificaram-se casos de “extravio de uma folha da prova ou a indisponibilidade de um ou mais itens de resposta por motivo não imputável ao aluno”.

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