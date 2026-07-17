Nacional

Exames: Ministro diz que vai responsabilizar diretores se notas não forem divulgadas hoje

17 de julho de 2026 às 20 h34
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MCA / Agência Lusa
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O ministro da Educação disse hoje que iria responsabilizar os diretores caso as notas dos exames nacionais do ensino secundário não forem divulgadas hoje devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino.

“Teria muita dificuldade em perceber que, pelo facto de as notas chegarem às 19:30, não seriam lançadas (hoje)”, disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, em entrevista à SIC.

Questionado sobre a possibilidade de algumas escolas não afixarem as pautas hoje, devido ao encerramento dos serviços, Fernando Alexandre sublinhou que “hoje não é um dia normal”.

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