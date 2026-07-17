Diretores consideram que acesso desigual a notas é injusto para alunos

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) considerou injusto que nem todos os alunos venham a ter hoje acesso aos resultados dos exames porque algumas escolas já fecharam.

“Há aqui uma desigualdade em relação à visualização das pautas que não me parece justa”, disse à Lusa Filinto Lima antes das 20H00, meia hora após a hora prevista para os resultados chegarem às escolas.

Filinto Lima disse ainda que os diretores foram “totalmente desrespeitados” pelo Júri Nacional de Exames que não lhes deu “qualquer espécie de informação durante o dia”.

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