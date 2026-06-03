Museu Templário vai nascer junto à zona do Ccastelo de Soure

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Durante a apresentação da “Origem Templária Soure 1128”, o presidente da Câmara de Soure anunciou que o município vai avançar com a criação de um Museu Templário, infraestrutura que vai nascer no Castelo de Soure e que integra, também, a Galeria Municipal e dois edifícios que foram adquiridos recentemente pela autarquia.

“Creio que ontem [segunda-feira] fechámos a negociação para que se faça em Soure o Museu Templário”, adiantou o autarca. Sem confirmar o nome de quem assinará o projeto, Rui Fernandes, deixou uma certeza: “É uma grande figura da arquitetura nacional e internacional”.

Novo caminho estratégico

Deixar um “contributo para a região” e “afirmar Soure como ponto indispensável na história templária” são desígnios que norteiam o Museu Templário, obra que envolve a autarquia e, também, a Região Metropolitana de Coimbra-CIM.

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