Região Metropolitana de CoimbraSoure

Museu Templário vai nascer junto à zona do Ccastelo de Soure

03 de junho de 2026 às 10 h41
Novo museu ficará localizado no Castelo de Soure e vai integrar a Galeria Municipal e dois edifícios do Município de Soure | DB-Emanuel Pereira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Durante a apresentação da “Origem Templária Soure 1128”, o presidente da Câmara de Soure anunciou que o município vai avançar com a criação de um Museu Templário, infraestrutura que vai nascer no Castelo de Soure e que integra, também, a Galeria Municipal e dois edifícios que foram adquiridos recentemente pela autarquia.

“Creio que ontem [segunda-feira] fechámos a negociação para que se faça em Soure o Museu Templário”, adiantou o autarca. Sem confirmar o nome de quem assinará o projeto, Rui Fernandes, deixou uma certeza: “É uma grande figura da arquitetura nacional e internacional”.

Novo caminho estratégico
Deixar um “contributo para a região” e “afirmar Soure como ponto indispensável na história templária” são desígnios que norteiam o Museu Templário, obra que envolve a autarquia e, também, a Região Metropolitana de Coimbra-CIM.

Leia mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de junho

Moradores contestam obra de saneamento que serve apenas uma casa
03 de junho

Programa do Turismo de Portugal concedeu 67% dos apoios à Região Centro
03 de junho

Coimbra mobilizou-se para discutir o futuro da rua da Sofia
03 de junho

Enfarte Agudo do Miocárdio: quando cada minuto conta Ligue 112 – A linha que o liga à vida

Região Metropolitana de Coimbra

Museu Templário vai nascer junto à zona do Ccastelo de Soure

Legado Templário transporta vila de Soure até 1128

Festas de São João da Lousã com mais expositores e aumento do recinto

Soure

Museu Templário vai nascer junto à zona do Ccastelo de Soure

Legado Templário transporta vila de Soure até 1128

Soure transforma-se durante três dias em vila templária