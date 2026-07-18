Vaga de investimentos sem precedentes em décadas, afirma Álvaro Coimbra

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Penacova celebrou ontem o Dia do Município com distinções honoríficas, homenagens, inaugurações e diversas outras atividades. A sessão solene foi presidida pelo secretário de Estado Adjunto e da Presidência e Imigração, Rui Armindo Freitas.

O presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, na sua intervenção, focou-se no Dia do Município, para realçar as potencialidades do concelho e a vaga de investimentos, públicos e privados, sem precedentes nas últimas décadas. Mas não poupou nos reparos à Administração Central.

“Em 2021, quando iniciámos esta caminhada, prometemos mudar, transformar, crescer, acrescentar valor. É isso que temos vindo a fazer, de forma transversal, em diversas áreas”, afiançou.

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