Adesão do ITAP à Eptoliva na câmara pela terceira vez

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

À terceira é de vez ou não há duas sem três? Na segunda-feira, o executivo municipal leva, pela terceira vez, a proposta de adesão do ITAP (Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra) à Eptoliva (escola profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil).

Nas duas primeiras vezes que a proposta esteve agendada para a reunião de câmara, o ponto acabou por ser retirado. A 20 de abril do presente ano, o executivo levou o ponto à reunião de câmara, mas toda a oposição, incluindo a vereadora independente Maria Lencastre Portugal, indicaram que iriam votar contra por falta de informações, como o estudo de viabilidade da adesão.

Na última reunião de câmara, no passado dia 6 de junho, o ponto regressou à agenda, mas, ao contrário do que se sucedeu em abril, nem sequer chegou a ser discutido. O executivo já tinha os documentos pedidos pela oposição para apresentar, mas, devido a uma falha informática, não foram enviados à oposição com a antecedência necessária.

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