Coimbra

ISCAC quer continuar a evoluir para não perder a relevância que conquistou

18 de julho de 2026 às 10 h00
Alexandre Gomes da Silva tomou ontem posse para mais um mandato | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Instituto de Contabilidade e Administração de Coimbra pretende continuar a evoluir nos próximos anos, de forma a “não perder a relevância” que conquistou. A vontade foi expressa pelo presidente da escola, Alexandre Gomes da Silva, que tomou ontem posse.

“As instituições que deixam de evoluir começam, inevitavelmente, a perder relevância. Por isso, o desafio dos próximos anos não será apenas preservar o que construímos. Será continuar na qualidade do ensino, na investigação, na internacionalização, na ligação às empresas e ao território e capacidade de responder às necessidades de estudantes”, disse na tomada de posse.

Também pressente na sessão, a presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça, pediu mais arrojo à escola, de forma a a inovar e melhorar os seus padrões de ensino e investigação.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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