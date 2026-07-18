ISCAC quer continuar a evoluir para não perder a relevância que conquistou

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Instituto de Contabilidade e Administração de Coimbra pretende continuar a evoluir nos próximos anos, de forma a “não perder a relevância” que conquistou. A vontade foi expressa pelo presidente da escola, Alexandre Gomes da Silva, que tomou ontem posse.

“As instituições que deixam de evoluir começam, inevitavelmente, a perder relevância. Por isso, o desafio dos próximos anos não será apenas preservar o que construímos. Será continuar na qualidade do ensino, na investigação, na internacionalização, na ligação às empresas e ao território e capacidade de responder às necessidades de estudantes”, disse na tomada de posse.

Também pressente na sessão, a presidente do Politécnico de Coimbra, Cândida Malça, pediu mais arrojo à escola, de forma a a inovar e melhorar os seus padrões de ensino e investigação.

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