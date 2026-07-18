IP garante que vai plantar árvores na praça Europa

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A inauguração da praça Europa mostrou um espaço amplo, sem árvores e sem sombras. Uma semana depois, a IP confirma que plantará árvores naquele novo espaço da cidade

A praça Europa, junto à estação ferroviária Coimbra B, vai ter mais árvores plantadas. O novo espaço urbano, que receberá a partir do início do mês de setembro a última estação do Sistema de Mobilidade do Mondego, foi inaugurado no passado sábado, dia 11 de junho.

Na altura, o espaço foi inaugurado pelo executivo municipal, a Infraestruturas de Portugal e a Metro Mondego, não estando, no entanto, totalmente finalizado. Após a inauguração, houve quem questionasse o motivo para a falta de árvores num espaço requalificado e amplo como aquela nova praça.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) esclareceu que vão ser plantadas árvores no local, mas que o projeto inicial está a ser ajustado.

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