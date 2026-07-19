Saída de motoristas nos SMTUC ao longo dos últimos meses vai obrigar a reduzir ligações em agosto

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

São cada vez menos os motoristas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), com um total de 13 a terem saído no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados de um documento agora publicado pela estrutura que está sob alçada camarária.

No documento é referido que a perda progressiva de motoristas ao longo dos últimos meses nos SMTUC ainda não estancou, num processo que se começou a ocorrer em 2025. Nessa altura em já havia carência, ao ponto de obrigar algumas linhas, o que se deverá agravar no próximo mês de agosto.

A administração confessa-se preocupada com “constrangimentos cada vez maiores a nível de recursos humanos”, o que resultou em menos 1,7% de viagens no primeiro trimestre do ano, adiantou a agência Lusa, propondo-se uma ainda menor oferta de transportes no próximo mês de agosto.

“A insuficiência de tripulantes tem-se traduzido num aumento muito expressivo do número de viagens não realizadas”, salientam os SMTUC, no documento que será debatido em reunião do executivo na segunda-feira.

Dando como exemplo o primeiro trimestre deste ano, os SMTUC registam um total de 635 viagens não realizadas por falta de motoristas, quando no período homólogo de 2025 esse número foi de 37 viagens

Face à falta de recursos humanos, os SMTUC viram-se obrigados a recorrer cada vez mais ao trabalho suplementar, referindo que houve um aumento de 31% no primeiro trimestre de 2026, face ao período homólogo de 2025.

Segundo a análise à atual situação, acresce ainda um total de mais de 15 mil dias de férias, compensações de horas e tolerâncias de ponto por gozar por parte dos trabalhadores dos SMTUC, “o que constitui um fator adicional de pressão na organização dos serviços e na elaboração das escalas”.

“Apesar dos esforços desenvolvidos pelos SMTUC no reforço do quadro de pessoal, através da abertura contínua de procedimentos concursais para admissão de Agentes Únicos de Transportes Coletivos [motoristas], não tem sido possível colmatar de forma estrutural a carência existente de tripulantes”, é referido no documento.

Nesse sentido, é proposta uma redução da oferta em agosto ajustada, adianta a administração, o que será avaliado na reunião camarária de amanhã.

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