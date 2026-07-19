Figueira da Foz

Portugal Summer Sessions vai trazer mais concertos internacionais à Praia do Relógio

19 de julho de 2026 às 15 h29
Fotografia: DR
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
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Portugal Summer Sessions é a nova marca, que junta a MOT – Memories of Tomorrow e a Live Nation, que passar a reunir os grandes concertos internacionais de verão promovidos pelas duas entidades na Praia do Relógio, na Figueira da Foz

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, as duas entidades referem que “o projeto é apresentado após o sucesso dos concertos de Sting e Lewis Capaldi, que, em menos de 48 horas, colocaram a cidade no circuito europeu dos grandes espetáculos ao ar livre e confirmaram a capacidade do destino para receber produções de dimensão internacional”.

“Mais do que um conjunto de concertos, o Portugal Summer Sessions assume-se como um conceito de longo prazo, criado para afirmar a Figueira da Foz como uma paragem regular das principais digressões internacionais de verão. O sucesso inequívoco dos concertos de Sting e Lewis Capaldi confirmou a capacidade logística da cidade para integrar as rotas oficiais dos grandes eventos internacionais de entretenimento, numa operação que atraiu espectadores de mais de 40 países, sendo este um resultado que sustenta a ambição de transformar eventos pontuais numa programação anual consistente, reforçando a atratividade cultural e turística da região”, precisa ainda a nota.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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