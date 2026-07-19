Fica ferida em colisão entre dois ligeiros em Buarcos

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois ligeiros. Aconteceu ao final da tarde deste domingo, na marginal de Buarcos, na Figueira da Foz, junto à Praia do Teimoso.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou no local, registou-se um ferido ligeiro: a condutora da viatura que embateu numa viatura que se encontrava estacionada.

No local, encontram-se elementos dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, do INEM, da PSP e da Polícia Marítima.