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Multinacional Cirsa compra Casino da Figueira e reforça presença em Portugal

20 de julho de 2026 às 10 h03
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A multinacional espanhola do setor do jogo Cirsa reforçou a presença em Portugal com a aquisição do Casino da Figueira, situado na Figueira da Foz, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a empresa com sede em Terrassa, nos arredores de Barcelona, indicou que adquiriu uma participação maioritária na Sociedade Figueira Praia, S.A., entidade proprietária e operadora do Casino da Figueira, um dos estabelecimentos de jogo mais antigos e emblemáticos do país.

A operação surge cerca de sete meses depois da entrada da Cirsa no mercado português, com a aquisição, em dezembro de 2024, do operador CasinoPortugal.pt, reforçando agora a presença no segmento dos casinos físicos.

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