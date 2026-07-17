Exposição que cruza arte e ciência pode ser visitada até 27 de agosto no Coimbra Shopping

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A exposição “A Linha do Clima” está patente no Espaço Cultura no Centro, no Piso 1, até 27 de agosto. A mostra apresenta uma representação visual e criativa de 30 anos de temperaturas médias diárias

Coimbra shopping acolhe, a partir de hoje e até ao dia 27 de agosto, a exposição “A Linha do Clima”, uma mostra que transforma dados científicos em arte para sensibilizar para as alterações climáticas.

Patente no Espaço Cultura ao Centro (Piso 1), a exposição traz uma abordagem criativa e propõe uma nova forma de interpretar 30 anos de temperaturas médias diárias, tornado percetível a evolução registada.

Desenvolvido por investigadoras do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) e do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, em colaboração com os Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia da instituição, o projeto transforma a série climática de Aveiro (1994-2023) numa instalação composta por 30 cachecóis em croché, cada um correspondente a um ano.

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