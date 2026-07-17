Incerteza faz parte da vida

“Sempre que temos um sismo toca um sino de alarme: atenção que a litosfera mexe-se! Não a sentimos a mexer, só damos pelos resultados – que são os tremores de terra. Quando isso sucede é libertada uma grande quantidade de energia e, o facto de isso ser repentino, retira-nos a capacidade de o poder controlar. E as pessoas não sabem lidar com essa incerteza.” (Miguel Miranda, Lx,1953, Presidente do IPMA ao DN em 2021)

A frustração e a incerteza são respostas emocionais que a expectativa ou a imprevisibilidade disparam. Podem ser respostas treinadas, mas na sociedade contemporânea não o são. Rossandro Klinjey (Brasil, 1971 – ) é um divulgador, um influencer e tem alertado imenso para a importância da tristeza e da infelicidade no treino dos seus oponentes. Afinal, não existe felicidade constante. A imunidade contra a frustração é mecanismo vital para fazer frente à dinâmica da vida.

Deste modo, a relação com o imprevisto ou a incerteza também geram estados de stress que podiam ter sido trabalhados. A educação não é só o desejo, mas o que se concretiza, o que não se realiza sem culpa. Por essa razão, já o budismo esclarece que o sofrimento vem do desejo, surgindo das implicações da sua concretização, do esforço necessário e da possibilidade de não se realizar apesar do investido.

A doença é um local de dúvida constante. A incerteza convoca para as teorias da prevenção, para as opções de exames que garantam a informação, e sobretudo colocam as perspectivas de cura num patamar de ilusão e magia. Prevenção é obviamente importante, mas aquilo de que se desconhece a origem é impossível prevenir. Assim, o diagnóstico de uma situação grave é uma surpresa ao nível do terramoto pessoal. No tempo dos influencers, da beleza como um padrão, esta frustração é hiperbólica.

A mercadoria está agora partida!

Esclareçamos agora que a prevenção é um caminho essencial para ajudar à felicidade. Evitar aquilo que conduz decididamente a maus resultados (não porque alguém acha, mas porque se mediu em comparação) pode evitar problemas. A construção com qualidade evitaria a tragédia que estamos a observar na Venezuela.

A aposta em estilos de vida saudáveis reduz muito as doenças crónicas. Tendo em conta, no entanto, que hoje vivemos o absurdo da propaganda construtora de negócios. Há uma ilustração digital de inúmeras verdades, que nunca foram demonstradas, para arrastar as pessoas para ilusões de saúde e felicidade.