Figueira da Foz

Concertos inundam a cidade com mar de gente

17 de julho de 2026 às 11 h30
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Sting atua hoje e Lewis Capaldi amanhã. Os espetáculos realizam-se na Praia do Relógio.

Na semana passada, de 10 a 12, a cidade foi invadida por dezenas de milhares de festivaleiros do RFM SOMNII. Este fim de semana, a Figueira da Foz volta a ser inundada por um mar de gente, desta vez por causa dos concertos de Sting e Lewis Capaldi.

Os concertos de Sting e Lewis Capaldi e o festival de música eletrónica têm em comum a promotora MOT. Em declarações recentes ao DIÁRIO AS BEIRAS, o diretor executivo da empresa garantiu que “estes serão os primeiros de muitos grandes concertos internacionais na Figueira da Foz”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de julho

Motociclismo: Supercross da Poutena assinala 50 anos
17 de julho

Concertos inundam a cidade com mar de gente
17 de julho

Incerteza faz parte da vida
17 de julho

CODU de Coimbra vai ter mais profissionais

Figueira da Foz

Concertos inundam a cidade com mar de gente

Santana Lopes quer modernizar o mercado municipal

Motociclista morre em despiste na Figueira da Foz