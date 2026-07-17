Concertos inundam a cidade com mar de gente

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Sting atua hoje e Lewis Capaldi amanhã. Os espetáculos realizam-se na Praia do Relógio.

Na semana passada, de 10 a 12, a cidade foi invadida por dezenas de milhares de festivaleiros do RFM SOMNII. Este fim de semana, a Figueira da Foz volta a ser inundada por um mar de gente, desta vez por causa dos concertos de Sting e Lewis Capaldi.

Os concertos de Sting e Lewis Capaldi e o festival de música eletrónica têm em comum a promotora MOT. Em declarações recentes ao DIÁRIO AS BEIRAS, o diretor executivo da empresa garantiu que “estes serão os primeiros de muitos grandes concertos internacionais na Figueira da Foz”.

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