Santana Lopes quer modernizar o mercado municipal

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O presidente da Câmara da Figueira da Foz adiantou ontem que está a ser estudada a modernização do Mercado Municipal Engenheiro Silva.

Santana Lopes falava na reunião de câmara. No final da sessão, questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o autarca avançou que o processo ainda é embrionário, mas numa fase “determinada”.

“Estamos a trabalhar, mas ainda numa fase não desenvolvida, mas determinada”, garantiu Santana Lopes.

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