Figueira da Foz
Santana Lopes quer modernizar o mercado municipal
Anúncio foi feito ontem na reunião de câmara | Foto DB - JA
O presidente da Câmara da Figueira da Foz adiantou ontem que está a ser estudada a modernização do Mercado Municipal Engenheiro Silva.
Santana Lopes falava na reunião de câmara. No final da sessão, questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o autarca avançou que o processo ainda é embrionário, mas numa fase “determinada”.
“Estamos a trabalhar, mas ainda numa fase não desenvolvida, mas determinada”, garantiu Santana Lopes.
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