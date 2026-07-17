Figueira da Foz

Santana Lopes quer modernizar o mercado municipal

17 de julho de 2026 às 09 h00
Anúncio foi feito ontem na reunião de câmara | Foto DB - JA
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O presidente da Câmara da Figueira da Foz adiantou ontem que está a ser estudada a modernização do Mercado Municipal Engenheiro Silva.

Santana Lopes falava na reunião de câmara. No final da sessão, questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o autarca avançou que o processo ainda é embrionário, mas numa fase “determinada”.

“Estamos a trabalhar, mas ainda numa fase não desenvolvida, mas determinada”, garantiu Santana Lopes.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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