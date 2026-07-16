Figueira da Foz

Motociclista morre em despiste na Figueira da Foz

16 de julho de 2026 às 17 h30
Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz estiveram no local | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um homem com cerca de 50 anos morreu hoje na sequência de um despiste de motociclo na Estrada dos Armazéns de Lavos, na zona sul do concelho da Figueira da Foz.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, à chegada ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais, tendo o óbito sido declarado no local pelos elementos do INEM.

O alerta foi dado pelas 16H23 e no local estiveram 13 operacionais e quatro veículos dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

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