Cerca de 1.500 escuteiros em São Gião

A oitava edição do Jamboree das Beiras decorre entre 27 de julho e 01 de agosto, tendo como base do acampamento a praia fluvial de São Gião, Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), com cerca de 1.500 escuteiros.

Os participantes são da região de Coimbra, maioritariamente, mas também da região de Lisboa, do Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas de Genéve e ainda conta com escuteiros da Roménia.

A região escutista de Coimbra celebra 100 anos em 2026. São já 15 os acampamentos regionais que organizou, tendo o primeiro acontecido em 1927, na Mata do Choupal, em Coimbra, com 70 escuteiros.

“O VIII Jambeiras terá como lema ‘C Semente’ (Sê Semente)”, adiantou a organização.