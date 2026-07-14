Oliveira do Hospital

Queda de estrutura causa ferimentos graves num homem em Oliveira do Hospital

14 de julho de 2026 às 15 h50
Helicóptero do INEM foi acionado | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um homem ficou, esta tarde, ferido com gravidade na sequência da queda de uma estrutura onde trabalhava em Aldeia de Nogueira, no concelho de Oliveira do Hospital.

O helicóptero do INEM foi chamado ao local, mas foi desmobilizado. A vítima será transportada pela ambulância dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

O alerta foi dado pelas 14H40 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital e o INEM.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de julho

Alargado prazo para as inscrições dos alunos do 10.º e 12.º anos
14 de julho

Antigo avançado da Académica Costinha é reforço do Desportivo de Chaves
14 de julho

Coimbra vai ter fogo de artifício das Festas da Cidade na noite 19 de julho
14 de julho

Terapêutica para doenças neurodegenerativas vence Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra

Oliveira do Hospital

Queda de estrutura causa ferimentos graves num homem em Oliveira do Hospital

Câmara de Oliveira do Hospital com nova edição do orçamento participativo jovem

Praia Fluvial de São Gião reaberta e Pomares mantém-se interdita