Queda de estrutura causa ferimentos graves num homem em Oliveira do Hospital

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um homem ficou, esta tarde, ferido com gravidade na sequência da queda de uma estrutura onde trabalhava em Aldeia de Nogueira, no concelho de Oliveira do Hospital.

O helicóptero do INEM foi chamado ao local, mas foi desmobilizado. A vítima será transportada pela ambulância dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

O alerta foi dado pelas 14H40 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital e o INEM.

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