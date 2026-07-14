Oliveira do Hospital
Queda de estrutura causa ferimentos graves num homem em Oliveira do Hospital
Helicóptero do INEM foi acionado | Fotografia: DR
Um homem ficou, esta tarde, ferido com gravidade na sequência da queda de uma estrutura onde trabalhava em Aldeia de Nogueira, no concelho de Oliveira do Hospital.
O helicóptero do INEM foi chamado ao local, mas foi desmobilizado. A vítima será transportada pela ambulância dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital para os Hospitais da Universidade de Coimbra.
O alerta foi dado pelas 14H40 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital e o INEM.
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