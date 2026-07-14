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Câmara de Oliveira do Hospital com nova edição do orçamento participativo jovem

14 de julho de 2026 às 15 h46
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A Câmara de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra) está a promover mais uma edição do orçamento participativo jovem, decorrendo até dia 31 “o período para apresentação de propostas”.

Estas podem ser feitas “por todos os cidadãos que tenham idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos de idade, que sejam trabalhadores, estudantes, residentes ou naturais do concelho de Oliveira do Hospital, assim como representantes das diversas organizações da sociedade civil” do concelho, lê-se numa nota de imprensa.

O valor a afetar ao orçamento participativo jovem é de 12 mil euros, “distribuído pelas duas candidaturas mais votadas, sendo que podem ser apresentadas propostas nas áreas das atribuições do município”.

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