ArganilRegião Metropolitana de Coimbra

Praça do Piódão entre os melhores projetos de espaço público da Europa

14 de julho de 2026 às 11 h15
Intervenções terminaram em 2022 | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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O projeto de requalificação da praça e do posto de turismo do Piódão, no concelho de Arganil, é um dos 25 nomeados para o Prémio Europeu de Espaço Público Urbano, promovido pelo Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona (CCCB).

O projeto criou o único espaço totalmente acessível do Piódão, devolvendo centralidade ao espaço público. A prioridade dada aos peões, ao convívio e à integração natural na paisagem e na arquitetura tradicional, tendo retirado o acesso aos veículos, contribuiu para uma aldeia mais inclusiva, acolhedora e próxima das pessoas.

O conjunto das intervenções concretizadas na aldeia histórica foi inaugurada em novembro de 2022 e envolveram um investimento do município de Arganil na ordem dos 930 mil euros, financiado em 400 mil euros pelo Turismo de Portugal, no âmbito do programa Valorizar.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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