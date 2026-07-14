Praia Fluvial de São Gião reaberta e Pomares mantém-se interdita

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A Praia Fluvial de São Gião, no concelho de Oliveira do Hospital, foi ontem reaberta à população, revelou a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, através de uma publicação nas redes sociais.

A praia estava interdita desde junho devido a “contaminação biológica”. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), foram registados “valores elevados de entercocos intestinais e/ou E. coli” (fezes).

Já a Praia Fluvial de Pomares, no concelho de Arganil, mantém-se interditada, confirmou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa. A praia regista também a presença de contaminação microbiológica.

Recorde-se que a Praia Fluvial de São Sebastião da Feira e as zonas balneares da União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira já se encontram abertas a banhos depois de terem estadas interditas pelas mesmas razões.