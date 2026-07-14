Coimbra

Bruno Pedrosa eleito para a direção nacional do Livre

14 de julho de 2026 às 11 h00
Bruno Pedrosa é deputado da Assembleia Municipal | Fotografia: CMC
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O deputado da Assembleia Municipal de Coimbra Bruno Pedrosa foi este fim de semana eleito membro da direção nacional do partido Livre para os dois próximos anos.

Bruno Pedrosa fazia parte da lista A, que venceu a eleição com 67,92% dos votos, tendo elegido 11 dos 15 nomes do Grupo de Contacto do Livre – órgão nacional de gestão do partido. O deputado da Assembleia Municipal de Coimbra fazia parte da lista liderada por Jorge Pinto, Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o também porta-voz do grupo de coordenação municipal do Livre no concelho de Coimbra, frisou que a sua eleição representa o crescimento do partido no distrito.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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