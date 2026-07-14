RFM SOMNII com “balanço extremamente positivo” e recorde de público

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O diretor executivo da promotora do RFM SOMNII Intermarché fez ontem um “balanço é extremamente positivo” da edição deste ano do festival de música eletrónica.

Para Tiago Castelo Branco, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o balanço é “um bom prenúncio para os próximos concertos”, de Sting e Lewis Capaldi, já esta semana, 17 e 18, respetivamente, no mesmo recinto.

“A Figueira da Foz afirma-se cada vez mais como um destino de eventos em Portugal. O RFM SOMNII Intermarché deste ano voltou a bater recordes de afluência, contrariando a tendência global”, acrescentou o diretor executivo da MOT, avançando as datas da edição de 2027 – 9, 10 e 11 de julho.

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