Bienal de Coimbra teve mais nove mil visitantes que há dois anos

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Bienal de Coimbra terminou no passado dia 5 de julho. Ao fim quase três meses de programação em oito espaços da cidade, a mostra recebeu mais de 25 mil visitantes, reforçando a sua relação com os públicos e a sua projeção nacional e internacional.

Comparado com a última edição, em 2024, o crescimento do número de visitantes é significativo. Há dois anos foram mais de 16 mil visitantes, um número que em 2026 foi superado em mais de nove mil visitantes.

Segundo o diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, Carlos Antunes, esta edição confirmou uma “subida sustentada do impacto da Bienal na cidade e na região”, acompanhada por uma projeção inédita.

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