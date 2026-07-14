Obra da Águas de Coimbra condiciona zona da Casa Branca até novembro

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A zona da Casa Branca vai estar fortemente fustigada por uma obra da Águas de Coimbra até novembro.

A empresa consignou ontem uma empreitada que vai melhorar a drenagem de águas pluviais na zona da rua de Baixo, mas que vai condicionar o trânsito automóvel. Os trabalhos têm como objetivo aumentar a capacidade de escoamento da rede e reduzir os problemas registados em períodos de chuva intensa.

Segundo o comunicado enviado aos órgãos de comunicação social pela Águas de Coimbra, o investimento é de cerca de 138 mil euros, mais IVA. Com esta intervenção, a empresa pretende reforçar o funcionamento do sistema de drenagem e reduz o risco de obstruções e acumulações de água nesta zona.

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