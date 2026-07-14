Obituário | Francisco Xavier Fernandes Campos

Nascido em 30 de abril de 1968, Francisco Xavier Campos é natural de Coimbra, onde fez os seus estudos, da escola primária de São Bartolomeu até à Universidade de Coimbra, onde se formou, em Engenharia Geográfica/Topografia, na FCTUC.

A sua vida profissional foi desenvolvida nesta especialidade, tendo ocupado diversas funções na Divisão de Informação Geográfica e Cadastral da Câmara Municipal de Coimbra e nas Infraestruturas de Portugal.

Em simultâneo, Francisco Xavier desenvolveu atividade social, tendo-se ocupado nos Escuteiros da Sé Nova, onde ocupou funções de chefe dos Escuteiros. Francisco Xavier tinha igualmente gosto pelo montanhismo, atividade que o levou a percorrer os Picos da Europa, no norte de Espanha.

De trato fácil, Francisco Xavier era reconhecido pelo seu grupo de amigos e conhecidos, como pessoa de perfil forte e estruturado, sendo a sua presença facilmente evidenciável pela sua busca de consensos e caminhos moderados — no que reproduzia o perfil do seu pai, Hermínio de Oliveira Campos.

Francisco Xavier era casado com Ana Paula Martins e pai de Bárbara Campos, e irmão de uma numerosa família de oito irmãs: Maria da Luz Campos, Maria da Conceição Campos, Helena Cristina Campos, Maria Alcinda Cravo, Alda Campos, Paula Campos, Teresa Margarida Lourenço e Sandra Pereira. Era filho de Filomena da Conceição Fernandes.