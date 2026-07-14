Esta é uma questão interessante. Deve ser encarada racionalmente, despida de qualquer emoção.

Iniciada nos anos 90, a BTL transformou-se e, diga-se, nem sempre para melhor. O que era uma Feira Profissional onde operadores turísticos, hoteleiros, restauração, agências de viagens, Regiões de Turismo, etc marcavam encontro anual, foi-se transformando num desfile de vaidades, povoado de “influencers” e promoções pessoais.

A representação institucional dos Municípios da nossa região cabe, em primeira linha, ao Turismo Centro. Infelizmente, a relevância da Figueira da Foz, de Coimbra e da CIM, tem sido sucessivamente desvalorizada e, diga-se até, menosprezada.

O que perde a Figueira da Foz não estando autonomamente representada na BTL? Perde pouco, muito pouco. Perde visibilidade, dirão alguns, talvez, mas a amálgama em que a Feira se transformou já pouca visibilidade dá a um Município.

Mais interessante talvez fosse que a CIM organizasse uma Feira/Mostra/Congresso de Turismo da sua área convidando expressamente operadores turísticos nacionais e internacionais a quem esta região possa interessar.

Uma presença, ainda que pequena, na FITUR de Madrid, pela importância do mercado espanhol para a Figueira da Foz e sua região, talvez seja do ponto de vista do retorno para a hotelaria e restauração, mais interessante do que a BTL.

Mas não podemos deixar que a entidade Turismo Centro continue no caminho de menosprezar e maltratar a Figueira da Foz.

Sim, como diz o povo: “Quem não se sente, não é filho de boa gente”.